Nuevo Ataque de Estados Unidos en el Pacífico Contra "Narcolancha" Deja Dos Muertos

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este 9 de febrero un ataque cinético letal contra una embarcación que, según la inteligencia militar, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación dejó dos personas muertas y un sobreviviente que fue rescatado posteriormente.

Operación bajo órdenes del general Donovan

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó el ataque bajo la dirección del general Francis L. Donovan, comandante del SOUTHCOM. Según informó la institución militar en redes sociales, la inteligencia confirmó que la embarcación "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico".

El 9 de febrero, bajo la dirección del comandante SOUTHCOM, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas

Las autoridades estadounidenses clasificaron a los ocupantes como narcoterroristas, aunque no se ha llevado a cabo proceso judicial que confirme estas acusaciones. La operación militar actuó con base en información de inteligencia.

Tras el ataque, el SOUTHCOM activó protocolos de emergencia. La institución militar notificó inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos para desplegar el sistema de búsqueda y rescate.

El estado de salud del sobreviviente y su identidad no han sido revelados por las autoridades militares.

Cientos de muertos en más de 30 ataques de EUA

Esta acción se produce en medio de una serie de operaciones similares que han generado controversia internacional. En septiembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció un ataque que dejó 11 muertos, afirmando que los objetivos eran miembros del Tren de Aragua, operando bajo control del presidente venezolano Nicolás Maduro.

The New York Times reveló en enero que el Pentágono habría cometido "perfidia" —crimen de guerra bajo leyes internacionales— al disfrazar un avión militar como aeronave civil para ejecutar ese ataque. La Casa Blanca confirmó que la operación incluyó un "doble impacto" que atacó la embarcación dos veces.

Desde septiembre, al menos 107 personas han muerto en aproximadamente 30 ataques: 19 en el Pacífico Oriental, seis en el Caribe y cinco en ubicaciones no reveladas. El Congreso estadounidense ha cuestionado la legalidad de estas acciones en sesiones a puerta cerrada, pero sin discusiones públicas.

