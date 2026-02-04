Muro en Frontera con México Frenó el 56% del Fentanilo: Secretaria de Seguridad Nacional de EUA

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, presentó cifras sobre control fronterizo durante una conferencia de prensa realizada este 4 de febrero de 2026 en Nogales, Arizona, frontera con México.

La funcionaria atribuyó la disminución en el flujo de fentanilo a las políticas implementadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum también reportara una reducción del 50% en el cruce de esta droga hacia territorio estadounidense.

La funcionaria estuvo acompañada por el jefe de la Patrulla Fronteriza Michael W. Banks y el comisionado Rodney Scott. Días antes, Noem visitó Del Rio, Texas, junto al coronel retirado Mike Gorby de la Guardia Nacional de Texas para evaluar operaciones fronterizas.

STRONGEST BORDER IN HISTORY.@Sec_Noem and @USBPChief in Eagle Pass, Texas to inspect new improvements to our great southern border and meet with our brave @CBP personnel.



What was previously the deadliest land route in the world has been SECURED! pic.twitter.com/THXXeEXto6 — Homeland Security (@DHSgov) February 4, 2026

Reducción en tráfico de fentanilo

Noem señaló que el muro fronterizo ha sido determinante para frenar el ingreso de fentanilo desde México.

El flujo de fentanilo ilegal a través de esta frontera se ha reducido a la mitad desde que el presidente Trump asumió el cargo. Desde que aseguró esta frontera y construyó este muro, el 56% del fentanilo ha dejado de entrar en este país y se han salvado millones de vidas

Video: Sheinbaum Dice Que Analizan Orden de EUA de Clasificar a Fentanilo como Arma de Destrucción Masiva.

Disminución en detenciones de migrantes

La secretaria también informó sobre cambios en las estadísticas migratorias. Noem indicó que enero de 2026 marcó el cuarto mes consecutivo de reducción en detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste.

Según la funcionaria, durante nueve meses consecutivos no se han liberado extranjeros indocumentados al interior del país.

En el primer año del presidente Trump de regreso en el cargo, hemos entregado la frontera más segura en la historia estadounidense, y lo hicimos inmediatamente después de la peor crisis fronteriza en la historia

El comisionado Scott respaldó estas declaraciones durante el evento en Nogales. Personal de Seguridad Nacional presente en el acto describió condiciones de calma en sectores previamente señalados como zonas de alta actividad migratoria.

Críticas a la gestión anterior

Durante su discurso, Noem contrastó las políticas actuales con las de la administración de Joe Biden. La funcionaria cuestionó lo que calificó como enfoque de "compasión" de demócratas hacia la crisis migratoria.

Los demócratas y la izquierda dicen que la compasión era esa invasión, era esa crisis humanitaria. Pero el presidente Trump dice que la compasión es cuidar de las personas

Noem también describió situaciones que, según sus declaraciones, ocurrieron durante la gestión anterior.

"Lo que teníamos sucediendo en este país bajo la administración Biden fue la mayor crisis humanitaria que jamás hayamos visto en nuestra historia. En algunos condados a lo largo de la frontera, tuvieron que instalar mortuorios móviles solo para recoger los cuerpos que pasaban", señaló la funcionaria en referencia a muertes de migrantes.

Historias recomendadas:

CT