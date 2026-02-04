Dan Cadena Perpetua a Ryan Routh por Intentar Matar a Trump

La justicia de Estados Unidos sentenció hoy, 4 de febrero de 2026, a cadena perpetua a Ryan Routh, por tratar de matar a Donald Trump, en un campo de golf en Florida, en 2024.

Datos de los atentados contra Trump: El caso de Ryan Routh es el segundo intento de asesinato contra Trump, suceso que ocurrió cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos, en 2024.

El caso de Ryan Routh es el segundo intento de asesinato contra Trump, suceso que ocurrió cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos, en 2024. En septiembre de 2025, un jurado de Florida declaró culpable a Routh de cinco delitos, entre ellos, el de intento de asesinato de un candidato presidencial.

Cuando fue declarado culpable, Ryan Routh intentó apuñalarse con una pluma, pero unos guardias se lo impidieron.

Trump sufrió otro atentado el 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania.

En esa ocasión, Thomas Matthew Crooks, de 20 años de edad, disparó varias veces antes de ser abatido por el servicio secreto.

Trump resultó herido de una oreja y las imágenes, con sangre en el rostro y el puño en alto, dieron la vuelta al mundo.

El ataque fue considerado como un momento clave de la campaña que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.

Ryan Routh, sentenciado a cadena perpetua

La mañana de este miércoles, se realizó la audiencia en la que se definiría la sentencia condenatoria contra Ryan Routh, de 59 años de edad, quien compareció en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sureste de Florida.

Durante la audiencia, la jueza Aileen Cannon siguió la petición de la fiscalía y aplicó a Routh el mayor castigo posible "para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él".

Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.

¿Qué pasó el día del atentado contra Trump?

El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de proteger a las altas figuras políticas del país, vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando en ese momento.

El agente disparó contra Routh, quien huyó en un vehículo y fue detenido poco después por la policía.

La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.

Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita que decía:

Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado.

El acusado tiene una fijación con la invasión rusa de Ucrania y, según se informó, viajó a Kiev en un esfuerzo por unirse a unidades de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.



