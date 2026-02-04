Estados Unidos y México Desarrollarán Plan Para Frenar el Dominio Chino en Minerales Críticos

Este miércoles 4 de febrero de 2026, Estados Unidos y México anunciaron un plan de acción conjunto sobre minerales críticos, el primero de su tipo entre ambas naciones, con el objetivo de desarrollar políticas comerciales coordinadas que reduzcan la dependencia del dominio chino en estos recursos estratégicos.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, promulgaron el Plan de Acción entre Estados Unidos y México sobre Minerales Críticos.

Aunque el documento bilateral no menciona explícitamente a China, el secretario de Estado, Marco Rubio, sí hizo referencia directa al país asiático durante una reunión ministerial más amplia celebrada el mismo día en el Departamento de Estado, donde estuvo presente el canciller mexicano José Ramón de la Fuente.

Plan de 60 días para blindar las cadenas de suministro

El acuerdo establece un plazo de 60 días para que funcionarios estadounidenses y mexicanos desarrollen mecanismos que mitiguen las vulnerabilidades en las cadenas de suministro de minerales críticos. El plan contempla la identificación de proyectos específicos de extracción, procesamiento y fabricación en ambos países.

Una de las medidas más destacadas es la exploración de precios mínimos ajustados en frontera para las importaciones de minerales críticos. Ambas naciones consultarán sobre cómo estos precios mínimos podrían incorporarse en un acuerdo plurilateral vinculante sobre el comercio de estos recursos.

El representante Greer indicó que el plan subraya el compromiso compartido de ambos países para abordar las distorsiones del mercado mundial que han dejado a las cadenas de suministro norteamericanas vulnerables a las interrupciones, calificando a los minerales críticos como activos estratégicos indispensables para las economías industriales modernas.

La advertencia sobre el monopolio chino

Durante la reunión ministerial que congregó a cancilleres y representantes de 55 países, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que la "excesiva concentración" del suministro mundial de minerales críticos y materiales procesados en un solo país —en referencia a China— puede convertirse en una "herramienta de presión" en la geopolítica.

Al encuentro acudieron funcionarios de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Ucrania y de la Unión Europea. Por México asistió el canciller José Ramón de la Fuente.

El jefe de la diplomacia estadounidense defendió la creación de cadenas de suministro globales "fiables y diversas" mediante nuevas inversiones. Rubio subrayó que la administración de Donald Trump ha movilizado miles de millones de dólares, incluida una nueva reserva estratégica de minerales. El Departamento de Estado tenía previsto firmar nuevos acuerdos marco sobre minerales críticos con varios socios durante la jornada.

El bloque comercial que propone Washington

El vicepresidente JD Vance presentó planes para crear un bloque comercial preferencial de minerales críticos entre países aliados durante la misma cumbre ministerial.

"Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona", expresó Vance durante su intervención.

Este llamamiento a la cooperación multilateral resulta inusual por parte de la administración de Trump, que ha demostrado poco interés por el multilateralismo y ha privilegiado las negociaciones bilaterales.

¿Qué minerales críticos están en juego?

Los minerales críticos incluyen recursos como aluminio, litio y zinc, considerados insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos. Washington considera estos materiales clave para la economía y la seguridad nacional.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que trabaja para desarrollar políticas comerciales coordinadas y acuerdos plurilaterales vinculantes con otros socios comerciales, además del acuerdo bilateral con México.

Video: Sonora es de los Estados con Mayor Producción de Minerales en el País.

El vínculo con la revisión del TMEC

El anuncio se produce meses antes de la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Aunque el acuerdo es trilateral, Canadá no fue mencionado en el comunicado de prensa de la USTR ni en el plan de acción conjunto sobre minerales críticos.

Greer describió el plan como un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro con socios afines, en vísperas de la revisión del TMEC.

La Unión Europea había adelantado previamente su intención de negociar con Estados Unidos un acuerdo de cooperación sobre materias primas críticas, similar a los que el bloque comunitario mantiene con otros socios, con el fin de coordinar esfuerzos en el suministro de estos recursos estratégicos.

Trump habla con Xi Jinping el mismo día

La cumbre ministerial sobre minerales críticos tuvo lugar el mismo día en que Trump mantuvo una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping.

El mandatario estadounidense catalogó la conversación como "excelente" y abordaron asuntos comerciales, Taiwán, la guerra de Ucrania e Irán, así como la visita de Trump a China prevista para abril.

