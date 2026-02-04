¿Qué Pasó en Naucalpan Hoy? Matan a Hombre Luego de Persecución en Colonia Olimpiada 68

Este miércoles, 4 de febrero de 2026, un hombre fue asesinado en la colonia Olimpiada 68, en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos luego de una persecución en dicho municipio mexiquense.

No hay detenidos por homicidio en Naucalpan

Elementos de la Guardia municipal llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona. También arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano.

El cuerpo quedó debajo de una camioneta, por lo que se espera el arribo de servicios parciales de la Fiscalía del Estado de México, para iniciar con la indagatoria correspondiente.

Vecinos del perímetro, la parte alta de Naucalpan, colocaron veladoras cerca del cuerpo, que aún no ha sido identificado. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Con información de N+

