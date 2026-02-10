Australia Analiza "Medidas Urgentes" Contra Roblox por Exponer Violencia a Menores.

La ministra australiana de Comunicación anunció este martes 10 de febrero que escribió al gigante de los videojuegos Roblox para discutir urgentemente reportes de explotación infantil en la plataforma.

Unas 100 millones de personas utilizan Roblox a diario, y cerca del 40% tienen menos de 13 años, según datos de la empresa de 2024.

Pero se le ha acusado de no hacer lo suficiente para proteger a los niños de contenido violento y sexual.

Un informe de 2024 de Hindenburg Research lo calificó como un "infierno pedófilo de contenido explícito" que expone a los niños al acoso sexual y la pornografía.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, afirmó que escribió a los jefes de Roblox para urgirles a que expliquen en una reunión los pasos que tomarán para dar seguridad los niños en la red.

"Creo que muchos de ustedes, como yo, probablemente se sintieron indignados por el hecho de que niños de apenas cuatro o cinco años estén viendo violencia gráfica y gratuita en esta plataforma", declaró Wells a la televisión pública australiana, ABC.

La plataforma afirma que ha tomado medidas

La ministra indicó que pidió al regulador australiano de internet, el Comisionado de Seguridad Electrónica (eSafety, en inglés), explorar "medidas urgentes" contra la empresa.

Roblox dijo el año pasado que adoptaría el reconocimiento facial obligatorio o controles de identidad para jugadores que quieran acceder a la función de chat.

La empresa con sede en California dijo a la AFP en un comunicado que saluda "la oportunidad de informar a la ministra sobre los pasos que hemos tomado para mantener segura a nuestra comunidad".

Un portavoz insistió en que la firma tenía "políticas robustas de seguridad y procesos para ayudar a proteger a los usuarios que van más allá de las de otras plataformas".

Roblox es una de varias plataformas, como Discord, WhatsApp y Lego Play, excluidas de la prohibición para que menores de 16 años accedan a redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok, la cual entró en vigor el 10 de diciembre.

Pero ha sido prohibida en Catar, Irak, Turquía y otros países por preocupaciones de seguridad infantil, mientras Texas y Luisiana, en Estados Unidos, demandaron a la aplicación por el mismo motivo.

Con información de AFP

