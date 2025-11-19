Roblox Implementará Reconocimiento Facial para Verificar Edad de Jugadores en Chats
Roblox Corp anunció que será obligatorio el reconocimiento facial para verificar identidad de usuarios que quieran participar en sus chats e impedir que menores accedan sin conocimiento de sus padres
El gigante de los videojuegos en línea Roblox Corp anunció que hará obligatorio el reconocimiento facial o la verificación de identidad para los usuarios que quieran participar en el chat de sus juegos.
Roblox pretende con ello impedir que menores de nueve años chateen sin el consentimiento de sus padres y evitar conversaciones en línea entre adultos y menores, al ubicar a los usuarios en seis grupos de edad que van de menores de nueve a mayores de 21 años.
¿A partir de cuándo aplicará la verificación?
Los requisitos para unirse a los chats serán lanzados la primera semana de diciembre en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos, antes de extenderse a todo el mundo en enero, indicó la plataforma el martes en un comunicado.
"Roblox es la primera plataforma en línea de juegos o comunicaciones en requerir verificaciones faciales de edad para acceder a los chats, estableciendo lo que creemos que será un nuevo estándar para esta industria", agregó la empresa basada en California.
El nuevo sistema pedirá a los usuarios tomar una foto de su rostro o usar una identificación para comprobar su edad.
"Los controles de edad son opcionales, pero funciones como el chat no estarán disponibles a menos que se complete la verificación de edad", indicó Roblox.
La plataforma permite a los jugadores crear sus propios mundos de juegos en línea.
Con información de AFP
