Hallan Muerto a Un Hombre Frente a Universidad en Sinaloa; lo Identifican con Apellido Zambada

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en la cajuela de una camioneta abandonada, frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Sergio Rodolfo Cázares Zambada. El sinaloense, de 41 años de edad, tenía su domicilio en la colonia Las Quintas.

Ciudadanos alertaron al 9-1-1 sobre una camioneta color gris, de modelo reciente, que se encontraba abandonada sobre los carriles de sur a norte de la carretera Culiacán-El Dorado, justo frente al plantel educativo.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y al revisar la unidad notaron que en la cajuela se encontraba el cuerpo de un hombre sin vida con signos de violencia, por lo que fue asegurada la zona.

Mientras que personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio y realizaron las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

En el 2017, Sergio Rodolfo sufrió un atentado afuera del negocio nocturno "Geishas", ubicado sobre el bulevar Constitución, en la colonia Jorge Almada de Culiacán.

Detención con droga en 2012

Hace más de 13 años, se reportó que un sujeto del mismo nombre, Sergio Rodolfo Cázares Zambada, fue detenido con su primo, Omar Ismael Zambada Apodaca, a quienes se identificó como sobrinos de Ismael "El Mayo" Zambada, que entonces comandaba el Cártel de Sinaloa con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los familiares del "Mayo" Zambada fueron arrestados el 25 de abril de 2012 por agentes del Ejército en Tijuana, Baja California, en posesión de al menos 15 kilos de cocaína. Primero se les trasladó a la Zona Militar de la ciudad fronteriza y de ahí fueron llevados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México, donde quedaron arraigados con dos de sus escoltas.

En aquel entonces, se informó que Sergio Rodolfo Cázares Zambada era hijo de Águeda Zambada García, hermana del "Mayo" Zambada, mientras que Omar Ismael Zambada Apodaca, era hijo de Jesús Reynaldo Zambada, el otro hermano del capo.

Al momento, ninguna autoridad ha confirmado si el cuerpo localizado frente a la sede de la UAS en la sindicatura de Costa Rica es, precisamente, sobrino del "Mayo" Zambada, quien se encuentra detenido en Nueva York, en espera de su sentencia, programada para abril de este 2026, tras declararse culpable en agosto del año pasado.

Según sus dichos, el histórico líder del Cártel de Sinaloa fue secuestrado el 25 de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán, y trasladado vía aérea a El Paso, Texas, lo que meses después desencadenó una narcoguerra entre "Los Chapitos" y "Los Mayitos". La ola de violencia persiste hasta la fecha con múltiples asesinatos, enfrentamientos y desapariciones.

Con información de Erika Palma

