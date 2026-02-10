Venezuela Sigue Como el Tercer País Más Corrupto, Según Reporte; ¿En Qué Lugar Se Ubicó México?

Venezuela se mantuvo por segundo año consecutivo como el tercer país con peor Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), ocupando durante 2025 la posición 180 de 182 países analizados por Transparencia Internacional (TI), según un informe divulgado en las primeras horas de este martes 10 de febrero.

En su reporte anual, la organización asignó a Venezuela una puntuación de 10 puntos sobre 100, la tercera peor del informe, que solo fue superada nuevamente por Somalia y Sudán del Sur, ambos países con 9 puntos.

Este índice mide los "niveles percibidos de corrupción" en el sector público de los países y determina una calificación en una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción), con base en "13 fuentes de datos independientes".

La puntuación de Venezuela es inferior al promedio global -y también de América- de 42 puntos sobre 100; y también es inferior al promedio de los países con "regímenes no democráticos" -definidos por el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist- y que en el reporte de TI tienen una puntuación media de 32 puntos.

¿Por qué ubican al país sudamericano con baja puntuación?

El reporte de Transparencia Internacional identificó al país sudamericano como una de las "autocracias plenas" del mundo, donde "la corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles".

En Venezuela, los dirigentes han despojado a las instituciones de control de casi toda independencia. También han utilizado empresas estatales para su beneficio personal, incluida la gigante petrolera estatal, PDVSA

Según el texto, la petrolera venezolana "ha perdido más de diez mil millones de dólares por un esquema de cambio de divisas y un programa de criptomonedas".

Asimismo, agregó, Venezuela se encuentra en un grupo de países con "descensos sostenidos" en el ranking desde 2012, un conjunto que incluye a otros países como Siria, Hungría y Sudán del Sur.

A pesar de los diferentes contextos, estos países muestran una erosión estructural y a largo plazo de los sistemas de integridad impulsada por el retroceso democrático, el debilitamiento institucional o las arraigadas redes de clientelismo

El reporte destacó que los países con índices inferiores a 25 "son en su mayoría países afectados por conflictos y con altos niveles de represión". El otro país americano ubicado entre las últimas diez posiciones es Nicaragua, con 14 puntos, y cinco posiciones por encima de Venezuela.



Por el contrario, el ranking del IPC lo lideran Dinamarca, con 89 puntos; Finlandia con 88; y Singapur con 84. En el informe de 2024, TI dijo que las tres naciones con peor puntuación fueron Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10).

¿Cómo le fue a México?

Según una revisión respecto a los datos de 2024, México mejoró un punto en 2025 y se ubicó en el lugar de 27/100, lo que significa un avance mínimo en el combate a la problemática.

En el informe actual, México se posicionó en el lugar 141 de los 182 países analizados.

En países como México, Brasil (35) y Colombia (37), la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años, recalca el informe.

En la actualidad, Costa Rica (56) y Uruguay (73), "las democracias más fuertes de América Latina" y con mejores resultados en el IPC, también sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado, añade Transparencia Internacional.

Según Transparencia Internacional, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente desde 2012, año en el que se actualizó la metodología del estudio.

Tan solo República Dominicana (con 37 puntos) y Guyana (40) han registrado mejoras, con un avance de un punto cada uno.

Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad

Los países con puntuaciones más altas son Canadá (75), Uruguay y Barbados (68).

Por su parte, Nicaragua y Haití continúan sumidos en la corrupción, especialmente en los servicios públicos y en las redes criminales arraigadas, con consecuencias graves en la vida cotidiana.

Estados Unidos empeora

Estados Unidos, con 64 puntos (un punto menos que el año anterior), alcanzó la puntuación más baja registrada, por lo que profundizó así su tendencia en descenso, según el informe.

Transparencia Internacional explica que, aunque todavía no se refleja el impacto de los acontecimientos de 2025, medidas recientes como "atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial" suscitan gran preocupación.

Además, la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) "son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas", sostiene.

Por otro lado, los recortes de la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero también han debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global. Desde 2015, el país norteamericano ha retrocedido doce puntos, ya que entonces tenía una puntuación de 76.

El informe subraya que en toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana. A su vez, en varios países, la reducción del espacio cívico debilita la supervisión y la rendición de cuentas, como en El Salvador (32) y Ecuador (33), destaca.

Con información de EFE

ASJ