Sheinbaum Encabeza Ceremonia por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó hoy, 10 de febrero de 2026, la ceremonia por el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.

Genera Trevilla Trejo destaca vínculo con el Comando Norte de Estados Unidos

En la ceremonia, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), mencionó que para salvaguardar la soberanía e independencia del Estado, existen las fuerzas armadas y afirmó que “el vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte, porque se basa en valores que compartimos las Fuerzas Armadas como el honor, la lealtad el respeto y el patriotismo”.

DEFENSA adquirirá 17 aeronaves

El secretario de la Defensa Nacional anunció la adquisición de las siguientes aeronaves, “con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir diversas misiones en beneficio del pueblo de México”:

10 helicópteros multipropósito

1 avión para transporte pesado

6 aviones de alcance estratégico

Información en desarrollo…

