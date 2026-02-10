Homicidios en México Bajan 42%; un Impacto Directo Contra la Violencia: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que la reducción del 42% de homicidios en México es “un impacto directo en la disminución de la violencia".

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que en México hay 36 homicidios diarios menos, entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de febrero de 2026, el funcionario dijo que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido la detención de 43,438 personas por delitos de alto impacto y el decomiso de toneladas de droga, lo que representa una afectación directa a las organizaciones criminales.

Reporte de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el Reporte de Incidencia Delictiva y destacó que el delito de homicidio doloso ha bajado 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Enero de 2026 cerró con 50.9 casos en promedio diario, por lo que el primer mes del año se posicionó como el más bajo de los últimos 17 meses.

En enero de 2026 se registraron 36 homicidios dolosos menos por días, respecto a septiembre de 2024, cuando ocurrieron 86.9, en promedio diario.

Enero de 2026 es el mes más bajo en homicidios desde 2016.

