Mineros Fueron Confundidos con Integrantes de Grupo Antagónico en Sinaloa: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los mineros que fueron privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de febrero de 2026, el secretario García Harfuch señaló que hay cuatro personas detenidas, presuntamente integrantes de una célula de Los Chapitos, vinculados con la desaparición de los 10 mineros.

Detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado los cuerpos de 5 de los 10 mineros que fueron privados de la libertad.

Cuestionado sobre el grupo antagónico con el que fueron confundidos los mineros, respondió que “como sabemos, la lucha entre ellos es entre Chapos y Mayos”.

Vizsla Silver, en con tacto con Segob y Gobierno de Sinaloa

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la empresa minera canadiense Vizsla Silver está en comunicación con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y con el Gobierno de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por el caso de los trabajadores desaparecidos.

Información en desarrollo…

