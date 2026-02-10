Sismo Hoy en México: ¿De Cuánto Fue la Magnitud del Temblor de Este 10 de Febrero 2026?

En lo que va del año han ocurrido varios sismos, en México, y desde el temblor del 2 de enero, se han registrado más de 6,600 réplicas; aquí te informamos sobre los movimientos telúricos registrados hoy, 10 de febrero de 2026, con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sismo del 2 de enero de 2026

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta el 9 de febrero de 2026, van 6,612 réplicas por el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, el 2 de enero.

La réplica más grande fue de magnitud 5.0, la madrugada del 16 de enero de 2026.

Sismos de hoy 10 de febrero de 2026

Este martes, el Servicio Sismológico Nacional reportó varios sismos desde la madrugada; aquí te decimos los datos más relevantes sobre la magnitud, el epicentro y la hora en que ocurrieron los temblores.

Chiapas

En Chiapas, un sismo magnitud 4.2 tuvo su epicentro al sur de Tonalá, a las 01:58 horas de la madrugada de hoy.

Oaxaca

Mientras que en Oaxaca, el primer sismo se registró a las 02:23 horas, con epicentro al noreste de Unión Hidalgo y alcanzó una magnitud de 4.0.

Casi una hora después, otro sismo sacudió Pinotepa Nacional, de magnitud 4.4, a las 03:34 horas.

