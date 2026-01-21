Primer Simulacro Nacional 2026: Fecha en que Sonará la Alerta Sísmica en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó cuándo será el Primer Simulacro Nacional 2026. Te decimos la fecha en que sonará la alerta sísmica en la capital del país.

Cabe recordar que el pasado 19 de septiembre de 2025, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, informó que durante 2026 se realizarán tres simulacros.

En el simularo de septiembre de 2025 participaron 8.1 millones de ciudadanos y 25 mil 354 inmuebles registrados, lo que representa cifras históricas. Además, México es el cuarto país del continente en contar con con la Alerta Sísmica a través de los teléfonos celulares.

Primer Simulacro Nacional: fecha en que sonará la alerta sísmica en CDMX

Brugada Molina informó que el Primer Simulacro Nacional del 2026 se realizará en la Ciudad de México:

El próximo 28 de enero de 2026.

Mientras que el segundo será a finales de mayo, y el tercero, el 19 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la cultura cívica de la prevención.

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

