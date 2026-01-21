Primer Simulacro de Sismo Hoy: ¿Dónde y a Qué Hora Sonó la Alerta Sísmica?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, se realizó el primer simulacro del año. Te decimos dónde y a qué hora sonó la alerta sísmica.

¿Dónde sonó la alerta sísmica?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se realizó un simulacro por sismo en:

El estado de Colima , en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como parte del Día Estatal de Protección Civil.

, en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como parte del Día Estatal de Protección Civil. Se trata de una hipótesis de sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tecomán, Colima, como ocurrió hace 23 años, un día como hoy, pero en 2003.

Como parte del ejercicio preventivo, se activaró la Alerta Sísmica de forma manual, solo en Colima, lo que no implicó la activación de la alerta en otras entidades de la República Mexicana, ni a través de los dispositivos celulares.

¿Qué hacer ante, durante y después de un sismo?

El Gobierno de la Ciudad de México emitió algunas recomendaciones para saber qué hacer ante, durante y después de un sismo, así que tomalo en cuenta, porque esto puede salvar vidas.

Antes

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación.

Identifica las zonas de seguridad de tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Prepara tu mochila de emergencia.

Durante

Conserva la calma.

Ubícate en la zona de seguridad.

No uses elevadores.

Aléjate de ventanas y de objetos que puedan caer.

Después

Revisa tu casa después del sismo.

Utiliza el teléfono solo en casos de emergencia.

Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades.

