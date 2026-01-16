¿Qué Es la Brecha de Guerrero y Por Qué No Deja de Temblar en San Marcos?

La madrugada del 16 de enero se presentó un sismo de magnitud 5.3 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La alarma sísmica despertó a la Ciudad de México y nos recordó el sismo del 2 de enero pasado, ocurrido en la misma zona. Te explicamos qué es la Brecha de Guerrero y cuál es su papel en los recientes temblores.

Noticia relacionada: Sismo de Este Viernes, la Réplica Más Grande del Ocurrido el 2 de Enero en San Marcos

¿Por qué ocurren los sismos?

Aunque el piso bajo nuestros pies parezca firme, la tierra se mueve todo el tiempo. El planeta es una gran bola de materia incandescente con un núcleo sólido de hierro y níquel. Nosotros vivimos sobre la delgada y enfriada capa exterior de esta esfera de magma: la corteza.

Pero esta capa de roca endurecida no está quieta. La superficie de la Tierra se compone de grandes fragmentos, conocidos como placas tectónicas. Estas franjas de roca fría se mueven sobre el planeta como las costras de leche en una olla caliente.

Video: "No Fue Tan Fuerte el Movimiento en el Edificio"; Vecino de CDMX Relata Evacuación por Alerta Sísmica

Los puntos donde se unen las placas son especialmente propicios para los sismos. México está muy expuesto a este fenómeno debido a que en nuestro territorio, especialmente en el Pacífico, es la zona en la que convergen cinco placas tectónicas.

Placa Norteamericana : sobre ella se ubica la mayor parte del territorio nacional.

: sobre ella se ubica la mayor parte del territorio nacional. Placa del Pacífico : sobre esta placa tectónica se ubica la península de Baja California y choca con la Placa Norteamericana bajo el mar de Cortés.

: sobre esta placa tectónica se ubica la península de Baja California y choca con la Placa Norteamericana bajo el mar de Cortés. Placa de Rivera : esta pequeña placa ubicada bajo el Pacífico, frente a las costas de Jalisco, presenta una gran actividad debido a que choca con otras tres placas.

: esta pequeña placa ubicada bajo el Pacífico, frente a las costas de Jalisco, presenta una gran actividad debido a que choca con otras tres placas. Placa del Caribe : esta placa tectónica toca México por el sur de Chiapas, donde se junto con las placas de Cocos y Norteamericana.

: esta placa tectónica toca México por el sur de Chiapas, donde se junto con las placas de Cocos y Norteamericana. Placa de Cocos: esta placa provocó el sismo de 1985 y va de Michoacán a Chiapas.

¿Qué es la brecha de Guerrero y cuál es su papel en los recientes sismos de San Marcos?

Ahora que sabemos qué son las placas tectónicas y cuáles convergen en México, podemos explicar qué es la Brecha de Guerrero. Una brecha sísmica es una región que mantiene una relativa calma a pesar de que ahí se juntan dos placas tectónicas.

Ese fenómeno ocurre en la juntura donde convergen las placas de Cocos y Norteamericana, frente a las costas de Guerrero. De ahí que reciba el nombre de Brecha de Guerrero.

San Marcos se ubica sobre esta brecha sísmica, por lo que los sismos recientes estarían relacionados con la lenta liberación de energía en esta zona. Se ha calculado que si esta brecha se rompiera bruscamente, podría dar pie a un sismo de magnitud 8.4. Un terremoto de esta magnitud sería de gran peligro para Acapulco y la Ciudad de México.

Video: Temblor Hoy: Myriam Urzúa Habla sobre Percepción del Sismo en CDMX

La Brecha de Guerrero, con 200 kilómetros de longitud, ha acumulado tensión durante el último siglo. Lo que sí se ha detectado en la región son los llamados “sismos lentos”, eventos donde se libera la energía sísmica durante varios días e incluso meses.

En 1998 y en 2002 se detectaron dos sismos lentos. El segundo temblor, con una energía equivalente a un sismo magnitud 7.6, se prolongó por cuatro meses.

Historias recomendadas: