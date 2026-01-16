Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado No Reportan Daños por Sismo en San Marcos, Guerrero

Un sismo sacudió la Costa Chica de Guerrero, sin que se reportaran daños por este movimiento que primero se reportó de magnitud 5.3, pero que posteriormente se ajustó en 5.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el epicentro fue en San Marcos, Guerrero, la misma zona donde se reportó un temblor el 2 de enero.

Ante este hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no se reportaron daños por este movimiento telúrico, la madrugada de este viernes en Guerrero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión

Cabe destacar que aunque en un principio se informó que el sismo fue de magnitud 5.3, después de la una de la mañana, el Sismológico Nacional lo ajustó a 5.

Activan protocolos en Guerrero

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que Protección Civil estatal activó los protocolos para descartar algún tipo de afectación.

Hace unos minutos se percibió un sismo en Guerrero. A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero activamos de inmediato los protocolos correspondientes

Saldo blanco, reporta la CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que como respuesta inmediata, se estableció comunicación con las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil de la zona epicentral y regiones aledañas, sin que se reporten daños.

Señaló que las autoridades reportaron la activación de los protocolos correspondientes a sismo y que se iniciaron los recorridos de identificación y monitoreo de infraestructura prioritaria y zonas habitacionales para descartar daños o afectaciones a la población.

Posteriormente, informó saldo blanco tras una revisión a la infraestructura del país y los reportes de los comités de protección civil locales.

(...) no se reportan hasta el momento personas fallecidas ni lesionadas, como tampoco afectaciones a la infraestructura estratégica del país.

Más de 4 mil 600 réplicas del sismo del 2 de enero

El pasado 2 de enero, se registró un sismo en San Marcos, Guerrero, que dejó varias afectaciones y al menos dos muertos.

De acuerdo con el SSN, se han reportado más de 4 mil 600 réplicas de ese temblor.

Con información de N+

ICM

