Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 16 de Enero de 2026

Las primeras horas de hoy, 16 de enero de 2026, dos nuevos sismos sacudieron la República Mexicana, uno de los cuales activó la alerta sísmica en varias regiones, incluida la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te contamos cuál fue la magnitud y epicentro de los temblores de este viernes, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Además, te compartimos los consejos de expertos para saber cómo actuar durante un temblor y cómo elaborar tu propio plan familiar de protección civil.

Video: Sismo Hoy en Guerrero: Laura Velázquez y Evelyn Salgado Aseguran Que No Hay Daños

Sismos de hoy 16 de enero

Según el informe del SSN, que da a conocer todos los días en redes sociales el reporte de la sismicidad en nuestro país, hoy 16 de enero ya suman dos sismos:

00:08 horas: Sismo magnitud 5.6 a 317 km al sur de Chetumal, Quintana Roo.

Sismo magnitud 5.6 a 317 km al sur de Chetumal, Quintana Roo. 00:42 horas: Sismo magnitud 5.0 a 17 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Noticia relacionada: ¿Por Qué No Se Sintió con Fuerza el Sismo de Hoy 16 de Enero de 2026 en la CDMX?

Réplicas del temblor del 2 de enero

De acuerdo con la información del SSN, el sismo magnitud 5.0, que activó la alerta sísmica las primeras horas de este viernes, es una de las réplicas del temblor que sacudió al país el pasado 2 de enero.

En redes sociales, informó que hasta las 01:30 horas del 16 de enero se han registrado 4 mil 657 réplicas del sismo de M6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, el 2 de enero, la más grande de magnitud M 5.0 (el temblor de hoy).

Noticia relacionada: Sismo de Este Viernes, la Réplica Más Grande del Ocurrido el 2 de Enero en San Marcos.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Noticia relacionada: ¿Cómo Elaborar un Plan Familiar de Protección Civil?

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb