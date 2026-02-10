La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó hoy 10 de febrero de 2026 de la detención de Gaby ’N’, por el homicidio de Roberto Hernández, motociclista que fue arrastrado en Iztapalapa.

El 3 de enero 2026 se reportó un incidente vial entre un vehículo y una motocicleta, que dejó como resultado la muerte de Roberto Hernández, en una vialidad en Iztapalapa, CDMX.

Así detuvieron a Gaby 'N', por

En un comunicado, la Fiscalía de la CDMX informó este martes que "las indagatorias permitieron establecer que la víctima, un hombre de 52 años que circulaba en una motocicleta, fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente. Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a la persona varios metros, lo que provocó su fallecimiento".

