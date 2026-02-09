Aviso Importante por Sarampión: Estas Son Todas las Medidas para Niños en Escuelas de Edomex

La mañana de hoy, 9 de febrero de 2026, será distinta en muchas escuelas del Estado de México (Edomex), porque antes de entrar al salón, habrá nuevas medidas para niños y niñas; en N+ te contamos todo sobre el aviso importante por sarampión.

Las nuevas medidas forman parte del aviso preventivo emitido por la Secretaría de Salud estatal para reducir el riesgo de contagios en entornos escolares y proteger a estudiantes, docentes y familias.

¿Cuáles son las nuevas medidas para niños y niñas en escuelas del Edomex?

Antes de entrar al salón, niñas y niños pasarán por un filtro sanitario. Personal capacitado tomará la temperatura, observará signos visibles y confirmará que no haya síntomas asociados al sarampión u otras enfermedades respiratorias; desde el ingreso al plantel, se revisará diariamente a cada alumno.

Si se detecta fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas en la piel, ojos rojos, tos o manchas blancas dentro de la boca, el estudiante será separado en un área de aislamiento y se notificará de inmediato a la unidad de salud correspondiente para su valoración.

De forma paralela, se reforzará la vacunación contra sarampión, rubéola y parotiditis. Las autoridades sanitarias piden completar esquemas en menores de 6 meses a 9 años y en personas de 10 a 49 años, además de impulsar campañas para recuperar coberturas incompletas.

El aviso también recomienda el uso de cubrebocas para personal escolar y estudiantes en niveles que lo permitan, principalmente en espacios cerrados o donde no sea posible mantener distancia física. A esto se suma la ventilación constante de aulas y la promoción del lavado de manos.

Cabe señalar que directores y personal escolar recibirán capacitación para identificar síntomas, aplicar protocolos y reportar casos sospechosos.

Asimismo, las escuelas deberán informar a madres, padres y tutores sobre las medidas y mantener comunicación directa con las unidades de salud.

