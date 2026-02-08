Suman 166 Casos Confirmados de Sarampión en la CDMX

Este domingo 8 de febrero, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se han confirmado 166 casos de sarampión en la capital.

“En la ciudad llevamos 166 casos confirmados hasta el viernes 6 de febrero. Tenemos una tasa de incidencia de 1.79 casos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica. Y es una cifra que nos permite actuar con oportunidad y con responsabilidad. Estamos ante una señal clara de alerta que exige la prevención, la vacunación y la respuesta temprana para evitar la propagación de este virus”, detalló la mandataria capitalina.

En conferencia realizada en el Bosque de Chapultepec, Brugada Molina anunció que se realizarán brigadas de vacunación en las 16 alcaldías de la capital.

Así Transcurre la Jornada de Vacunación Contra el Sarampión en CDMX

Módulos de vacunación en CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno: “Hemos organizado en esta primera etapa con 500 brigadistas. Cada brigada con tres vacunadores, tenemos los centros de salud que son 300 y que la población puede acudir a ellos, tenemos las 500 brigadas, van a estar en puntos fijos en la ciudad de México, vamos a tener primeramente 21 puntos con horario extendido en las 16 demarcaciones, vamos a tener puntos estratégicos que van a trabajar de 9:00 de la mañana a 11 de la noche”.

Agregó que se instalarán 50 puntos fijos en lugares de alta concentración, como Chapultepec, el Zócalo, la Alameda y otros. Además de más de 100 puntos en el sistema de transporte público de la ciudad, así como campañas en preparatorias y universidades.

Historias recomendadas: