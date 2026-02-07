¿Suspenden Clases el Lunes 9 de Febrero por Sarampión o Frío en México? Escuelas Sin Actividades

Muchos padres de familia y alumnos quieren saber si en la SEP y otras entidades educativas se suspenden las clases el lunes 9 de febrero 2026 por el frío o el sarampión, esto luego de los casos confirmados en México durante los últimos días, por tal motivo, acá te decimos en qué escuelas hay suspensión de actividades confirmada.

Apenas el pasado 5 de febrero la SEP anunció suspensión de clases por frío. Por otro lado, ya es un hecho que se suspenden clases por sarampión en algunas partes del país, por eso es importante que los padres de familia tomen precauciones.

¿La SEP suspende clases el lunes 9 de febrero por sarampión o frío en México?

Aunque ya se anunció que sí se suspenden las clases por sarampión en varias zonas de un estado de México, la realidad es que hasta el momento la SEP y las autoridades de salud reaccionan conforme a los casos que van saliendo, por lo que de momento sí hay clases el lunes 9 de febrero en la gran mayoría de escuelas del país.

En cuanto al frío, tal parece que las bajas temperaturas de las próximas horas no serán severas, ya que hasta el momento no se ha anunciado la suspensión de clases en ninguna entidad de la República Mexicana para este 9 de febrero.

¿Dónde hay suspensión de clases el lunes 9 de febrero por sarampión?

De acuerdo con los últimos reportes, solamente se cancelan las clases en Jalisco debido a los casos confirmados de sarampión. Las ciudades y municipios que suspenden las actividades presenciales en las escuelas para este 9 de febrero son las siguientes:

Atotonilco (una escuela).

Guadalajara (una escuela).

Tala (una escuela).

Tepatitlán (una escuela).

Villa corona (una escuela).

Tlajomulco (dos escuelas).

Tonalá (dos escuelas).

Zapopan (Una escuela en turno completo).

Tlaquepaque (cuatro escuelas).

Para saber si hay clases el lunes 9 de febrero 2026 o se suspenden las actividades de la SEP o de cualquiera otra institución educativa en México, te recomendamos seguir de cerca toda la información oficial que den a conocer las autoridades, la Secretaría de Salud de cada entidad y las propias escuelas, pues el frío va y viene y los casos de sarampión no cesan.

