Suben a Más de 50 los Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, subieron a 53 los casos confirmados de sarampión en la entidad.
Este sábado 7 de febrero de 2026 la Secretaría de Salud del Estado de Puebla dio a conocer que subieron a 53 los casos confirmados de sarampión en la entidad poblana.
De acuerdo con la dependencia, se ha descartado esta enfermedad en casi 80 pacientes, mientras que casi 180 continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este sábado, subieron a 53 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.
De dichos pacientes, 24 son hombres mientras que 29 son mujeres, de los cuáles 52 se encuentran distribuidos en cinco municipios de la entidad poblana, mientras que uno está en Tlaxcala, pero fue diagnosticado en Puebla.
Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 79 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 178 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.
Recomendaciones para prevenir el contagio de sarampión
Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Puebla emitió las siguientes medidas preventivas para evitar el contagio de sarampión:
- Vacunación conforme a la campaña correspondiente
- Lavado frecuente de manos
- Realizar estornudo de etiqueta
- Uso de cubrebocas en lugares cerrados
- No automedicarse
- Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas
La dependencia aseguró que mantendrán de manera activa y permanente la vigilancia epidemiológica para actuar de manera pronta contra dicha enfermedad.
