¿Dónde No Hay Clases Mañana 5 de Febrero 2026? SEP Suspende Actividades en Estos Lugares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió clases mañana 5 de febrero 2026 en todos los niveles educativos de un estado en México, y acá te decimos dónde no habrá actividades escolares este jueves para que no lleves a tu hijo a la escuela.

El 5 de febrero es el Día de la Constitución Mexicana y existen muchas dudas de los padres de familia si esta fecha es un festivo oficial y si habrá clases de acuerdo con el calendario escolar SEP 2026.

De esta manera, este miércoles la SEP anunció que no habrá clases este jueves 5 de febrero, sin embargo la suspensión de actividades no está relacionada con el día conmemorativo de la Constitución de 1917.

¿Dónde no hay clases mañana 5 de febrero 2026?

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que se suspenden las clases este jueves en todos los niveles educativos en 64 municipios de las sierras Norte y Nororiental debido a las bajas temperaturas que provocará el Frente Frio número 33.

Esto con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, bachilleratos y universidades, quienes realizarán actividades académicas en casa, apoyados con libros de texto, tareas, cuadernillos y actividades que correspondan a su nivel educativo.

Lugares donde no hay clases mañana 5 de febrero

Los municipios donde no habrá clases este jueves 5 de febrero son los que se encuentran en las Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla, debido a las bajas temperaturas que se esperan por el Frente Frío 33 en México.

Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautia, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodriguez, Tepetzintia, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatiän, Zapotitlán de Méndez, Zautia, Zihuateutia y Zongozotia.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautia, Huehuetia, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Itepec, Jonotia, Nauzontia, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutian, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiuteteico, Yaonähuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

