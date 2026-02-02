¿Cuándo Terminan las Preinscripciones SEP 2026 en CDMX? Prepárate, Fecha Límite Llega en Febrero

La fecha límite de las preinscripciones 2026 a preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en CDMX llega en febrero, y si aún no registras a tu hijo, acá te decimos cuándo acaba este proceso para los niños que van a entrar a las escuelas de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Si bien el proceso de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 se está realizando en orden alfabético, de acuerdo con el calendario de la AEFCM, los padres de familia aún tienen tiempo para inscribir a sus hijos sin importar la letra de su apellido.

Por ello, si tienes un niño que entrará a segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria o a los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica, es importante que sepas cuándo terminan las preinscripciones 2026.

Fecha límite de las preinscripciones 2026 en CDMX

El proceso para registrar a los alumnos que ingresarán a preescolar, primaria y secundaria termina el viernes 27 de febrero de 2026, de acuerdo con la convocatoria de las preinscripciones de la AEFCM 2026.

Cabe señalar que el proceso inició desde el mes de enero en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del niño, niña o adolescente. De esta manera, las letras de la A a la K ya pasaron y estas son las que faltan:

3 al 5 de febrero: L

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S, y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

¿Qué pasa si no inscribí a mi hijo en la fecha que le tocaba?

En caso de no haber realizado la preinscripción en el día de la letra inicial del primer apellido, las madres y padres de familia podrán hacerlo cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria hasta el 27 de febrero de 2026.

Toma en cuenta que si se te pasa la fecha límite ya no podrás hacer el registro de tu hijo y deberás estar pendiente a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo de preinscripciones, conforme a los lugares que queden disponibles, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM).

