SAID Preinscripciones Preescolar 2026 Edomex: Escuelas Disponibles y Fechas por Apelllido

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, publicó la convocatoria para realizar las preinscripciones de preescolar en el Estado de México 2026 en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID). Ya se han confirmado las fechas de registro por apellido y ahora, en N+, te informamos cuáles son las escuelas participantes en el proceso.

Si tú inscribirás a tu hija, hijo o algún familiar en este primer escalón de la educación básica que es el kínder, te recordamos que te hemos compartido el calendario de SAID, disponible para primero, segundo y tercer grado, así como para primaria y secundaria.

¿Cuáles son las fechas por apellido de preinscripción a preescolar SAID?

El periodo de preinscripción al nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria, se realizará del 9 de febrero al 20 de marzo de 2026, empezando por el nivel educativo, empezando por los más pequeños.

La preinscripción será conforme a la letra del primer apellido, como se muestra en la tabla siguiente:

A, B, C, D: 9 y 10 de febrero 2026

E, F, G, H, I: 11 y 12 de febrero 2026

J, K, L, M: 13 y 16 de febrero 2026

N, Ñ, O, P, Q, R: 17 y 18 de febrero 2026

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 19 y 20 de febrero 2026

Los primeros en registrarse, por ende, serán los de apellidos como Álvarez, Bermúdez, Carrasco o Domínguez, y así sucesivamente en el orden del calendario.

Te recordamos que los requisitos por grado son:

Primer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2023, con 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2023, con 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Segundo grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2022, con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2022, con 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Tercer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2021, con 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las escuelas participantes en SAID preinscripciones preescolar 2026 Edomex?

Uno de los requisitos para completar la preinscripción de preescolar en el Estado de México es registrar el nombre de hasta cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como, el municipio y la colonia o localidad donde se ubican.

Si tú no sabes cuáles son los planteles participantes en el proceso de selección, en este enlace te dejamos la lista completa por municipio: https://preinscripcionesmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/escuelas-participantes

Solo debes llenar los campos:

Nivel

Grado Escolar

Municipio

