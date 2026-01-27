Convocatoria SAID 2026 Edomex: Fechas y Requisitos de Preinscripciones a Primaria y Secundaria

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) publicó la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 del Estado de México, y para que nadie se pierda el registro, acá en N+ te traemos las fechas y requisitos de las preinscripciones a primaria y secundaria en Edomex.

Luego de que se dieran a conocer los días de las preinscripciones SAID Edomex, en una nota previa te decimos qué alumnos se registran primero de acuerdo con las fechas en orden alfabético y el calendario para los niños que entrarán a preescolar este año.

Debido a la importancia de este proceso las madres, padres, tutoras o tutores deben conocer las fechas y requisitos para realizar el trámite en línea para el ingreso a primero de primaria y primero de secundaria al ciclo escolar 2026-2027.

Fechas de preinscripciones SAID de primaria y secundaria 2026

Las preinscripciones 2026 a primaria y secundaria en Edomex se realizarán en febrero y marzo en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los alumnos, en el siguiente enlace: edomex.gob.mx/. Estos son los calendarios:

Calendario de preinscripción primaria 2026 Edomex

Lunes 23 y martes 24 de febrero 2026 : Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.

: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D. Miércoles 15 y jueves 26 de febrero 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 27 y lunes 2 de marzo 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 3 y miércoles 4 de marzo 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Calendario de preinscripciones secundaria 2026 Edomex

Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026 : Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.

: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 13 y lunes 16 de marzo 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 17 y miércoles 18 de marzo 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 19 y viernes 20 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Requisitos de preinscripciones de primaria y secundaria 2026

Debido a que el registro SAID de primaria y secundaria es hasta febrero y marzo 2026, las madres, padres y tutores aún tienen tiempo para juntar los siguientes documentos, para tenerlos listos a la hora del inicio de las preinscripciones. Esto pedirá el sistema:

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) de la o el aspirante.

) de la o el aspirante. Acta de nacimiento de la o el aspirante.

de la o el aspirante. El nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como, municipio, colonia o localidad donde se ubican. Se pueden consultar en el siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/

cercanas a su domicilio, así como, municipio, colonia o localidad donde se ubican. Se pueden consultar en el siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/ Correo electrónico de la madre, padre, tutora o tutor que realiza el trámite.

de la madre, padre, tutora o tutor que realiza el trámite. Si la o el aspirante tiene un hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.

Si la o el aspirante tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como una de sus opciones, favor de proporcionar la CURP de esta(e) al momento de realizar el registro correspondiente.

Realizar el proceso de preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su comprobante, posteriormente, se podrá consultar los resultados con el folio o CURP.

Para primer grado de primaria los aspirantes deben contar con 6 años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

los aspirantes deben contar con 6 años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Para primero de secundaria general o técnica las y los aspirantes deben contar con máximo 14 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

general o técnica las y los aspirantes deben contar con máximo 14 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026. En el caso de Telesecundaria, las y los aspirantes deben tener máximo 15 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Criterios de prioridad para la asignación de primaria y secundaria

Antes de las preinscripciones, los padres de familia deben tomar en cuenta los criterios de prioridad que se utilizan para la asignación de escuela de los estudiantes que entran a primaria y secundaria, que son los siguientes:

Tener un hermano que ya esté estudiando en esa escuela en el ciclo escolar 2025-2026

Cercanía de la escuela, colonia o localidad reportada como domicilio.

Los resultados de las preinscripciones SAID 2026 de primaria y secundaria serán publicados el 31 de julio de 2026, en el sitio web del Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx, y el listado de asignación en cada una de las escuelas participantes el 3 de agosto.

