Convocatoria SAID 2026 Edomex: Fechas y Requisitos de Preinscripciones a Primaria y Secundaria
Si tu hijo va a entrar a primero de primaria o secundaria, consulta el calendario de las preinscripciones SAID 2026 en Edomex
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) publicó la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 del Estado de México, y para que nadie se pierda el registro, acá en N+ te traemos las fechas y requisitos de las preinscripciones a primaria y secundaria en Edomex.
Luego de que se dieran a conocer los días de las preinscripciones SAID Edomex, en una nota previa te decimos qué alumnos se registran primero de acuerdo con las fechas en orden alfabético y el calendario para los niños que entrarán a preescolar este año.
Debido a la importancia de este proceso las madres, padres, tutoras o tutores deben conocer las fechas y requisitos para realizar el trámite en línea para el ingreso a primero de primaria y primero de secundaria al ciclo escolar 2026-2027.
Fechas de preinscripciones SAID de primaria y secundaria 2026
Las preinscripciones 2026 a primaria y secundaria en Edomex se realizarán en febrero y marzo en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los alumnos, en el siguiente enlace: edomex.gob.mx/. Estos son los calendarios:
Calendario de preinscripción primaria 2026 Edomex
- Lunes 23 y martes 24 de febrero 2026: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.
- Miércoles 15 y jueves 26 de febrero 2026: Letras E, F, G, H, I.
- Viernes 27 y lunes 2 de marzo 2026: Letras J, K, L, M.
- Martes 3 y miércoles 4 de marzo 2026: Letras N. Ñ, O, P, Q, R.
- Jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Calendario de preinscripciones secundaria 2026 Edomex
- Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.
- Miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026: Letras E, F, G, H, I.
- Viernes 13 y lunes 16 de marzo 2026: Letras J, K, L, M.
- Martes 17 y miércoles 18 de marzo 2026: Letras N. Ñ, O, P, Q, R.
- Jueves 19 y viernes 20 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Requisitos de preinscripciones de primaria y secundaria 2026
Debido a que el registro SAID de primaria y secundaria es hasta febrero y marzo 2026, las madres, padres y tutores aún tienen tiempo para juntar los siguientes documentos, para tenerlos listos a la hora del inicio de las preinscripciones. Esto pedirá el sistema:
- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el aspirante.
- Acta de nacimiento de la o el aspirante.
- El nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como, municipio, colonia o localidad donde se ubican. Se pueden consultar en el siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/
- Correo electrónico de la madre, padre, tutora o tutor que realiza el trámite.
- Si la o el aspirante tiene un hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.
- Si la o el aspirante tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como una de sus opciones, favor de proporcionar la CURP de esta(e) al momento de realizar el registro correspondiente.
- Realizar el proceso de preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su comprobante, posteriormente, se podrá consultar los resultados con el folio o CURP.
- Para primer grado de primaria los aspirantes deben contar con 6 años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- Para primero de secundaria general o técnica las y los aspirantes deben contar con máximo 14 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- En el caso de Telesecundaria, las y los aspirantes deben tener máximo 15 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
Criterios de prioridad para la asignación de primaria y secundaria
Antes de las preinscripciones, los padres de familia deben tomar en cuenta los criterios de prioridad que se utilizan para la asignación de escuela de los estudiantes que entran a primaria y secundaria, que son los siguientes:
- Tener un hermano que ya esté estudiando en esa escuela en el ciclo escolar 2025-2026
- Cercanía de la escuela, colonia o localidad reportada como domicilio.
Los resultados de las preinscripciones SAID 2026 de primaria y secundaria serán publicados el 31 de julio de 2026, en el sitio web del Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx, y el listado de asignación en cada una de las escuelas participantes el 3 de agosto.
