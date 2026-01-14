Darán $9,500 por las Preinscripciones 2026: ¿Quiénes Recibirán el Apoyo Bienestar? Requisitos

Ya empezó el proceso de preinscripciones 2026 de la SEP en varias partes de México para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, por tal motivo, acá te decimos cuál es el apoyo Bienestar de 9,500 pesos que le darán a los niños que hagan su preinscripción de forma exitosa y los requisitos para poder obtenerlo este año.

Para que no se te pase ninguna fecha, en una nota ya te mostramos el calendario de las preinscripciones CDMX 2026 y los pasos para inscribir a tu hijo al próximo ciclo escolar. De igual forma, te contamos cuándo inicia el proceso de preinscripción SAID en el Edomex.

Video: Beca Benito Juárez Redujo Deserción Escolar en Bachillerato: Sheinbaum

¿A qué alumnos darán un apoyo Bienestar de 9,500 pesos por las preinscripciones 2026?

Los alumnos de educación básica primaria y secundaria que realicen el proceso de preinscripción de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, van a tener la oportunidad de hacer su registro a la Beca Rita Cetina, que da un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales (9,500 pesos al año para secundaria) y uno anual de 2,500 pesos (para primaria).

Nota relacionada: ¿Cuándo Hay Asambleas Informativas para Inscribir Alumnos de Primaria a Beca Rita Cetina 2026?

Es importante recordar que la Beca Rita Cetina para primaria recién está por abrir su primer registro en 2026, mientras que para secundaria ya son millones los estudiantes quienes cuentan con el apoyo económico en todo el país, pero constantemente se abren etapas para recibir nuevas solicitudes.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

Requisitos para solicitar el apoyo de $9,500 por las preinscripciones secundaria y primaria 2026

En cuanto se abra el registro de la Beca Rita para primara y secundaria 2026, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones y documentos:

Tener uno o más hijos inscritos en una escuela pública.

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales.

Realizar registro en línea (cuando se abra) exitoso con estos documentos:

Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija. Tener tu identificación oficial vigente. Tener comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Crear o tener tu cuenta Llave MX. Proporcionar número celular y correo electrónico. Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Nota relacionada: ¿Beca Rita Cetina Dará Menos Pagos a Secundaria en 2026 Tras Confirmarse Monto para Primaria?

Con toda esta información, te recomendamos hacer el proceso de las preinscripciones 2026 lo más pronto posible, así podrás hacer el registro al apoyo de al menos 9,500 que da la Beca Rita Cetina, y como se trata de un programa universal, el objetivo es que todos los alumnos de primaria y secundaria que realicen sus estudios en una escuela pública de México tengan este beneficio económico.

Historia recomendadas: