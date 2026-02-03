¿Hasta Cuándo Se Puede Pagar el Examen UNAM 2026? Fecha y Hora Límite para Hacer Depósito

El registro de la convocatoria de la UNAM 2026 llega a su fin este martes 3 de febrero y con él también se acerca la fecha límite para realizar el pago del examen para entrar a licenciatura. Por ello, acá en N+ te decimos hasta cuándo y a qué hora se puede hacer el depósito.

En caso de que aún no hayas hecho tu inscripción para presentar el examen de licenciatura de la UNAM 2026, en notas previas te traemos el link de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) donde puedes hacerlo y las fechas clave del proceso para que te vayas preparando.

¿Dónde se paga el examen de la UNAM 2026?

Una vez que completes el registro en línea, debes descargar e imprimir la ficha de depósito para pagar los 490 pesos del derecho a examen de licenciatura de la UNAM 2026. El pago lo debes hacer en el Banco Santander por los siguientes métodos:

Depósito en ventanilla

Depósito en Cajero automático

Transferencia bancaria usando CLABE Interbancaria 14180655015333065, "NOMBRE DEL CLIENTE: UNAM ASPIRANTES", capturando el número de referencia sin ningún otro texto en el campo "Concepto".

Si optas por hacer el pago en línea, es muy importante que guardes captura de pantalla y obtengas tu comprobante electrónico de pago (CEP).

¿Hasta cuándo y a qué hora se puede hacer el pago del examen UNAM?

La fecha límite para pagar el derecho a examen de licenciatura de la UNAM es este jueves 5 de febrero de 2026 a las 3:59 de la tarde, tiempo del centro de México, por lo cual queda poco tiempo para que termine este plazo y de no hacerlo no podrás continuar con el concurso de selección.

De esta manera es muy importante que tengas en cuenta los tiempos, dado que la Máxima Casa de Estudios aseguró que no hay prórroga. Además, es importante que verifiques que tu nombre esté completo y correcto y sobre todo aparezca el número de referencia.

Una vez que hayas completado el pago y tu registro, el siguiente paso será obtener la cita del examen, entre el 27 de abril y el 1 de mayo. El examen se aplicará del 23 de mayo y el 10 de junio de 2026.

