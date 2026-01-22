Registro Convocatoria UNAM 2026: Link de Inscripción en DGAE y Lista de Carreras de Licenciatura

Todos los estudiantes que deseen cursar la universidad este año, mañana viernes 23 de enero inicia el registro de la UNAM para el examen de ingreso al nivel licenciatura 2026-2027, por tal motivo, acá te damos el link para hacer tu inscripción en línea en DGAE y cómo checar la lista de carreras que hay disponibles para este concurso de selección, de acuerdo con la convocatoria.

Fue durante los primeros días del año cuando se dio a conocer la convocatoria de la UNAM 2026 para licenciatura, por eso en una nota ya te dejamos las fechas clave del proceso, los pasos para hacer tu registro en línea y cuánto cuesta el examen y cómo pagarlo de forma exitosa.

¿Qué carreras tiene la UNAM en la convocatoria 2026 para licenciatura?

Luego de darse a conocer la convocatoria para el examen de la UNAM, los estudiantes que aspiran a entrar a la máxima casa de estudios ya pueden checar la oferta de lugares que hay disponibles por carrera para este 2026.

Si aún sabes cómo checar, en el siguiente enlace te dejamos la lista de carreras UNAM que hay disponibles en la convocatoria 2026 y el cupo que tiene cada licenciatura, de acuerdo con la demanda que tuvo el año anterior y el número de estudiantes que aplicaron para tratar de entrar.

Link de convocatoria y cómo hacer el registro UNAM 2026 en línea

Para que no pierdas tiempo buscando, acá te dejamos la convocatoria de licenciatura UNAM 2026. De igual forma, acá te dejamos los pasos para hacer tu inscripción al examen en línea de forma correcta:

Entra a la página www.dgae.unam.mx.

Busca la convocatoria Licenciatura UNAM 2026-2027/1.

Consultar los pasos para hacer el registro en línea.

Crear una cuenta por cada uno de los aspirantes con los requisitos que se indican.

Descargar la ficha de depósito del examen y hacer el pago en tiempo y forma.

Una vez confirmado el pago, deben continuar con las siguientes etapas.

De acuerdo con la convocatoria para el nivel licenciatura, el registro al examen UNAM en línea inicia el 23 de enero y va a estar abierto hasta las 16:00 horas (tiempo del centro de México) del 3 de febrero 2026.

