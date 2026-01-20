Exrector de Universidad de Campeche Es Vinculado a Proceso; Seguirá el Trámite en Libertad

La jueza del juzgado cuarto de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, y sus dos acompañantes.

Durante la continuación de la audiencia inicial, realizada en la sala de juicios orales, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para sujetar a proceso penal al exrector, así como a su asistente y su chofer.

Al salir, Abud Flores no quiso dar declaraciones: "Gracias por la compañía, si ustedes me hicieron el grande favor de hablar aquí con mi abogado".

El exrector y dos de sus acompañantes fueron detenidos el lunes pasado supuestamente en posesión de 10 grapas con un peso de 5 gramos de polvo blanco, al parecer cocaína, cuando viajaban en un vehículo propiedad de la Universidad Autónoma de Campeche.

Video: Vincula a Proceso a Exrector de la Universidad Autónoma de Campeche por Posesión Simple de Drogas

Defensa de exrector habla de acusación

Los abogados del exrector dijeron que no existe la prueba documental que acredite que José Alberto Abud Flores o sus dos acompañantes estén con la posesión de la droga.

Le plantaron esa droga por un agente de la policía estatal y me atrevo a decirlo porque no hay una evidencia como he reiterado de que esa droga estuviera ahí, solamente es el dicho del policía. Seguiremos insistiendo con la Secretaría de Seguridad Pública, porque el mando de la investigación la tiene el Ministerio Público y hasta la presente fecha a dos requerimientos que ha hecho el Ministerio Público para que le entregue esos videos, no ha dado respuesta la Secretaría de Seguridad Pública, con todas las consecuencias legales

La defensa legal de Abud Flores se negó a la realización de la prueba de antidóping. Así lo dijo el abogado Edwin Trejo.

Se hace el antidoping al momento que la Secretaría de Seguridad Pública exhiba el video, si no exhibe el video, ¿por qué el doctor, una persona inocente, tiene que someterse a una prueba invasiva?

Irán a instancias federales

La defensa del exrector continuará el proceso legal en las instancias federales.

El camino jurídico queda muy claro, consideramos que vamos a irnos a la justicia federal porque lo que quedó en evidencia durante esta audiencia es, se hizo un procesamiento ilegal de todos los objetos no hay certeza de que existiera esa droga

Tanto José Alberto Abud Flores como sus acompañantes continuarán siendo investigados y su proceso será en libertad sin la posibilidad de salir del estado.

Con información de Gerardo Sánchez

