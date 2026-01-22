Investigadores de la UNAM Alertan sobre Riesgo en Uso de Bolsas de Nicotina para Dejar de Fumar

Los jóvenes las usan para disimular, los adultos supuestamente para dejar de fumar.

Estas bolsas de nicotina son discretas, aparentemente inofensivas y con sabores atractivos como menta, frutas o café, pero pueden ser hasta 30 veces más dañinas que los cigarrillos tradicionales.

Al respecto Guadalupe Ponciano, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM indicó:

La nicotina que entra a tu organismo, cuando lo fumas es de aproximadamente 1 miligramo. En una bolsita imagínate que puedas llegar a encontrar hasta 30 miligramos

Que no haya humo, no significa que no haya daño.

Su consumo ha ido en aumento, especialmente entre los jóvenes.

Video: Investigadores Alertan sobre el Peligro de Usar Bolsas de Nicotina como Alternativa para Dejar de Fumar

Por su parte Ángel Ponce, médico de la UNAM, explicó:

Es muy fácil tener acceso a la nicotina sin que nadie se entere necesariamente de que lo estás consumiendo, ya sea en clase, en el cine, en el transporte, sin tener que salirte a fumar, sin tener que preocuparte por el olor. Te sientes despierto, en la lengua pueden sentir como picazón, como que te arde un poquito, igual la garganta, ya después empiezas a sentir que a lo mejor sudan las manos, los pies, como que te vibra todo el cuerpo, te da una taquicardia, te puede dar un paro

Falsa promesa de ayuda para dejar de fumar

Se ofrecen con la falsa promesa, al igual que los vapeadores, que ayudarían a dejar de fumar.

Ana, una fumadora joven señaló sobre el uso de las bolsas de nicotina:

Como que me mareó, tienen un sabor rico algunos, pero no siento que me quiten a mí mucho las ganas de fumar

Regulación

Especialistas llaman a reforzar la regulación. La información y la prevención siguen siendo clave para proteger la salud.

La coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano precisó:

Si son productos de tabaco, deberían tener los pictogramas como las cajetillas. Sin embargo, aprovecharon un hueco jurídico muy importante, porque decían que por ser nicotina sintética no era producto de tabaco, ya se aceptaron para la venta en México, entonces ahora lo que solicitamos, y lo que creo que es urgente, es que se regule tanto la cantidad de nicotina, como todos los componentes que tiene la bolsa

Con información de Farah Reachi

LECQ