Muere Águila Real Rescatada en Campo de Fútbol Americano de la UES en SLRC en Sonora

Luego de permanecer bajo observación y cuidados especializados, el águila real que fue rescatada en el campo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Sonora, en San Luis Río Colorado, perdió la vida mientras se encontraba en resguardo de bomberos, sin que hasta ahora se conozcan las causas específicas de su fallecimiento.

El ejemplar fue localizado el pasado viernes en el interior de las instalaciones universitarias, al presentar un comportamiento anormal que le impedía volar, situación que motivó el aviso a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y realizaron el aseguramiento del ave conforme a los protocolos establecidos para la atención de fauna silvestre.

Águila real recibió atención por parte de veterinaria certificada

Posteriormente, el ave fue trasladada a la Estación 2, donde quedó bajo resguardo y recibió atención por parte de una veterinaria certificada. Durante la valoración inicial no se detectaron heridas externas; sin embargo, se mantenía la sospecha de posibles lesiones internas, presuntamente ocasionadas por una caída.

A pesar del seguimiento y los cuidados brindados, el águila no logró recuperarse y falleció durante la noche mientras permanecía en observación. Hasta el momento, no se ha informado si se llevarán a cabo estudios adicionales para determinar con precisión el origen de las lesiones que derivaron en su muerte.

Información Roberto Bahena N+ Sonora