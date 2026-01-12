Confirman Tercer Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; Este Municipio Lanzó la Alerta

Tamaulipas sumó el tercer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) confirmado en la entidad, luego de que autoridades sanitarias detectaran un nuevo contagio en la cabecera municipal de González, el primero registrado en este municipio, aseguró el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

Tercer Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas. Foto: N+

Noticia Relacionada: Detectan Segundo Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; se Trata de un Equino en Altamira

Tras la confirmación del caso positivo, se convocó de manera inmediata a una reunión emergente con autoridades federales, estatales y organismos internacionales, con el objetivo de reforzar las acciones de contención y evitar la propagación de la plaga.

Subrayan que la detección oportuna fue resultado de la capacitación previa al sector ganadero, así como de la entrega de cicatrizante y la asistencia directa en campo, lo que ha permitido que los productores estén informados y listos para actuar ante cualquier sospecha.

Realizarán la Liberación de Moscas Estériles en el Sur de Tamaulipas

El Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas, puso en marcha un plan estratégico para combatir el gusano barrenador, luego de 3 casos confirmados en la entidad.

Dentro del plan de prevención que establecen, uno de los puntos más importantes es romper el ciclo reproductivo de la mosca que transmite el gusano y afecta ganado, equinos y hasta mascotas.

Las autoridades sanitarias reiteran que de los 13 mil casos en México durante más de un año, no ha muerto ningún animal. Asimismo, no hay ningún riesgo para el consumo de carne, ya que esta plaga no se transmite por alimentos ni pone en peligro la salud humana.

Cuidar las heridas de tu ganado es clave para evitar la miasis por gusano barrenador.



Si detectas gusaneras, ¡llama al Senasica! pic.twitter.com/hmUJmBSLtG — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) January 9, 2026

Historias Recomendadas: