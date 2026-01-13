Ratifican a Alejandro Verdugo Angulo Como Nuevo Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Sonora

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora validó la solicitud de separación del cargo presentada por Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, fundamentada en razones de salud. Ante ello, y en cumplimiento de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se ratificó el nombramiento del ciudadano Alejandro Verdugo Angulo como presidente municipal de esa localidad.

El ciudadano Alejandro Verdugo Angulo, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento, asumió formalmente el cargo de presidente municipal, con el compromiso de dar seguimiento a los programas, acciones y proyectos en curso de la administración municipal.

Asimismo, se informó a esta soberanía que el Cabildo aprobó el nombramiento de la ciudadana Dalia Saray Moncada como secretaria del Ayuntamiento, quien asumió sus funciones de manera inmediata.

Se comisionó al diputado Rubén Refugio González Aguayo para que en nombre y representación del Poder Legislativo acuda a la toma de protesta.

¿Por qué Óscar Eduardo Castro se separó del cargo de presidente municipal de Puerto Peñasco?

Óscar Eduardo Castro Castro anunció su separación al cargo este lunes 12 de enero al manifestar contar con problemas de salud.

A través de un video publicado en redes sociales del Gobierno del municipio, informó que derivado de una cirugía y la atención médica que requiere llevar, tomó la decisión de ya no estar al frente del municipio.

“Por motivos de salud derivados de una intervención quirúrgica y un proceso médico que requiere de toda mi atención y de seguimiento he decidido separarme del cargo de presidente municipal, no ha sido una decisión sencilla. Después de dialogarlo ampliamente con mi familia y atender las recomendaciones médicas comprendí que es el momento de priorizar mi salud”.

