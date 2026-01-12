Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia El Mariachi de Hermosillo

La violencia volvió a hacerse presente en la colonia El Mariachi, donde un hombre fue asesinado durante las primeras horas del domingo tras ser atacado con un arma de fuego, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y a la Fiscalía estatal.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:20 horas en el callejón Ures y Carbó, sitio al que acudieron elementos policiacos luego de recibir el aviso sobre una persona tirada en la vía pública. Al llegar, localizaron el cuerpo de un hombre que ya no contaba con signos vitales y que presentaba huellas de violencia.

El hombre contaba con una herida en la frente y una lesión de arma de fuego

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima tenía una herida contusa en la frente, además de una lesión provocada por proyectil de arma de fuego en el tórax.

Posteriormente, un familiar acudió al lugar y realizó la identificación del occiso, quien respondía al nombre de Sergio Gonzalo “N”, de 30 años de edad.

Durante el procesamiento de la escena, personal de seguridad localizó un casquillo percutido calibre .40, el cual fue asegurado como indicio para la investigación.

Reportero: Roberto Bahena N+

