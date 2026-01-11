Hombre y Mujer son Localizados Sin Vida en Fraccionamiento Santa Clara, en Hermosillo

La madrugada del domingo, una mujer y un hombre, fueron localizados sin vida en una casa del fraccionamiento Santa Clara, Hermosillo.

Según información de la Fiscalía General de Justicia en Sonora, el caso fue reportado por familiares, quienes señalaron que dos días atrás no tenían contacto con ambas personas.

A la vivienda llegaron elementos de diferentes cuerpos de emergencias, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

El organismos detalló que se inició una carpeta de investigación para esclarecer las razones de los hechos, asimismo, solicitó respeto a la familia y evitar difundir información no confirmada.

Se registran varios hechos de violencia durante el fin de semana en Hermosillo

En distintas situaciones, elementos de la Policía Municipal detuvieron a personas por violencia familiar, durante la tarde del viernes y en diferentes colonias de Hermosillo.

El primer hecho fue cuando a las 3:15, una mujer de 60 años, reportó que su hijo la empujó y agredió verbalmente, así que temía por su integridad física.

A una casa de la privada San Ignacio, en la colonia Palo Verde, llegaron los agentes para arrestar a Francisco "N" de 33 años por la agresión y fue turnado al Ministerio Público.

Casi dos horas más tarde, policías municipales detuvieron a un joven por violencia familiar en perjuicio de su hermana de 15 años, en una casa de la avenida San René, en la colonia Villa Verde.

La víctima dijo que su hermano, identificado como Kevin Isaac "N", la sujetó del cuello, la empujó y arrebató su celular el cual lo tiró al piso y lo dañó, por lo que después de detenerlo, se le turnó al Ministerio Público

