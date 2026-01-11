Buscan a Nancy Jasmin, Presuntamente Fue Privada de la Libertad en Cajeme, Sonora

Las autoridades investigan el caso de Nancy Jasmin, quien presuntamente fue privada de la libertad en Cajeme el sábado 10 de enero, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

También solicitaron a la ciudadanía su colaboración en caso de contar con cualquier información que contribuya a la investigación. Pueden reportarla al número de emergencias 9-1-1, al 089 de denuncia anónima o al 662 229 7369 de la Comisión de Búsqueda de Personas.

Como señas particulares, Nancy, de 28 años, tiene varios tatuajes: uno de ellos es una flor en el pecho; en el antebrazo izquierdo, una cruz; y en su brazo derecho, el nombre de José Manuel.

Fiscalía de Sonora Busca a Posibles Homicidas en Baile

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora publicó dos fichas de recompensa para intentar dar con los probables responsables del triple homicidio ocurrido el 1 de enero durante un concierto en Estación Corral, en el municipio de Cajeme.

La autoridad ofrece hasta 500 mil pesos por cada uno a quien proporcione información que permita la captura de los sospechosos.

