Familia Pierde Todo Durante Incendio en su Casa en Lomas del Sur en Hermosillo; Buscan Apoyo

La tarde del viernes 9 de enero, un incendió consumió todas las pertenencias de una joven familia, en una casa ubicada en la colonia Lomas del Sur, de Hermosillo.

Tania Paola Norzagaray, de 23 años, una de las afectadas, detalló que luego de salir del trabajo e ir con sus hijos a la guardería, volvió a la vivienda y se percató a lo lejos del humo.

Cuando yo ya venía de regreso, más o menos por la esquina, yo veía humo por la casa, ya cuando llegué estaba totalmente incendiada. Empezó por el cuarto por donde nosotros dormíamos y se expandió por toda la casa

Dijo que de acuerdo al reporte del Departamento de Bomberos, fue un cortocircuito lo que ocasionó el incidente en la habitación.

Reportan perdida total tras incendio en Casa de Lomas del Sur

Las pérdidas fueron totales: las llamas consumieron muebles, documentos, así como la ropa y calzado tanto de ella como de su hermana, pareja e hijos de 4 meses y 2 años, por lo que la comunidad le ha apoyado con prendas, pañales, leche y toallitas húmedas.

Pero siguen solicitando ayuda para encontrar un lugar dónde vivir al sur de la ciudad, así como electrodomésticos y camas, si usted gusta apoyar a la familia puede comunicarse con Tania al número 662 460 0591.