Hombre es Lesionado de Gravedad con un Sartén en el Centro de Hermosillo, Sonora

Un hombre de 39 años de edad resultó con lesiones de gravedad con un sartén la noche del jueves 8 de enero, tras verse involucrado en una riña ocurrida en el Centro de Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:20 horas en el cruce de las calles Horacio Soria y Ángel Flores, donde Marcos Antonio “N”, originario de Guaymas, Sonora, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, luego de ser golpeado en la región parietal con un sartén durante una confrontación con terceras personas.

De acuerdo con la información recabada, la lesión presenta un tiempo de sanación mayor a quince días y pone en riesgo la vida del afectado. Tras la agresión, el hombre logró desplazarse por sus propios medios hasta las inmediaciones de la colonia Los Naranjos, a la altura del bulevar Luis Encinas y calle Jaffa, en el exterior de la Central Camionera, donde solicitó auxilio a elementos de la Policía Municipal.

Cruz Roja atendió a hombre golpeado con un sartén

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba una laceración en el parietal derecho del cráneo y diversos golpes contusos, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un hospital.

El caso fue clasificado como lesiones y lo que resulte, y se tiene como posible imputado a un sujeto ya identificado, por lo que la mañana del viernes se realizó un operativo para su búsqueda en las inmediaciones del Cerro de la Campana, pero no fue posible su localización.

Asimismo, se informó que la víctima cuenta con antecedentes penales por portación de arma prohibida en 2015 y 2025, robo con violencia en 2018 y violencia familiar en 2015.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

