Muere Interno del Centro de Reinserción Social de Cajeme; Esto Informaron las Autoridades

Autoridades penitenciarias confirmaron el fallecimiento de una persona privada de la libertad al interior del Centro de Reinserción Social de Cajeme, hecho que fue detectado durante las primeras horas de este viernes y que derivó en la intervención del personal médico del penal.



Según la información recabada, al iniciar las actividades matutinas y realizarse la revisión rutinaria de los internos, uno de ellos no presentó respuesta, por lo que se solicitó la valoración inmediata del área de salud. Tras la exploración correspondiente, se determinó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

¿Quién era el interno que murió Centro de Reinserción Social de Cajeme?



El interno fue identificado como José Ramón “N”, de 42 años de edad, quien se encontraba recluido desde el pasado 5 de enero, luego de haber sido sentenciado por delitos contra la salud. El reporte médico estableció que la causa del fallecimiento fue un infarto, por lo que se descartó la intervención de terceros y se clasificó el hecho como muerte por causas naturales.



De manera no oficial, se indicó que la persona presentaba problemas de obesidad, condición que pudo haber contribuido al colapso cardíaco. Posteriormente, personal del área de Trabajo Social notificó a los familiares y les brindó el apoyo correspondiente, mientras se realizaban las diligencias administrativas y legales de rigor.

