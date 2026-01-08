Joven Detenido por Presuntamente Agredir a su Madre y Amenazarla con un Bate en Hermosillo

Un joven de 25 años fue arrestado por policías municipales luego de empujar y amenazar con golpear a su madre con un bat, luego de que la mujer de 65 años le llamara la atención por fumar mariguana dentro de la casa.

El reporte de emergencia derivado de un caso de violencia familiar ocurrió a las 14:15 horas del miércoles, en el interior de una vivienda localizada en la calle Sonoyta de la colonia Jorge Valdez Muñoz, al norte de Hermosillo.

La madre fue quien reportó a su hijo por ponerse agresivo

Fue la propia afectada quien solicitó el apoyo de la Policía Municipal, a través de la línea de emergencias 9-1-1, alertando que su hijo identificado como Agustín “N” la estaba agrediendo verbal y físicamente, además de amenazarla con un bat.

Al llegar los oficiales al sitio, la reportante les reveló que su hijo había reaccionado de forma agresiva luego de llamarle la atención por consumir droga dentro de la vivienda.

El joven detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para ser investigado por el delito de violencia familiar y amenazas.

