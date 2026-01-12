Óscar Castro, Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Deja su Cargo Por Problemas de Salud

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Eduardo Castro Castro, anunció su separación al cargo este lunes 12 de enero al manifestar contar con problemas de salud.

A través de un video publicado en redes sociales del Gobierno del municipio, informó que derivado de una cirugía y la atención médica que requiere llevar, tomó la decisión de ya no estar al frente del municipio.

“Por motivos de salud derivados de una intervención quirúrgica y un proceso médico que requiere de toda mi atención y de seguimiento he decidido separarme del cargo de presidente municipal, no ha sido una decisión sencilla. Después de dialogarlo ampliamente con mi familia y atender las recomendaciones médicas comprendí que es el momento de priorizar mi salud”.

Alejandro Verdugo Angulo será el nuevo Presidente Municipal de Puerto Peñasco

En el mismo video expone que Puerto Peñasco necesita y merece un presidente de tiempo completo con la energía, la presencia y dedicación que la responsabilidad exige y agradeció a la ciudadanía.

Este mismo día, los regidores, en sesión de cabildo dieron a conocer que Alejandro Verdugo Angulo, quien fungía como Secretario del Ayuntamiento, asumirá el cargo de Presidente Municipal interino, tras la renuncia de Óscar Eduardo Castro.

