Joven de 19 Años Fue Asesinado a Balazos Dentro de un Domicilio en Ciudad Obregón

La violencia volvió a hacerse presente en el municipio de Cajeme durante el fin de semana, donde dos hombres fueron privados de la vida en hechos distintos, ocurridos la noche del domingo en diferentes colonias de Ciudad Obregón.

El primer ataque se registró alrededor de las 22:20 horas del domingo en la colonia Valle Verde, en la calle Mármol entre Turquesa y Zafiro, donde un joven fue asesinado a balazos al interior de un domicilio.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Estatal localizaron a un joven tendido dentro de la vivienda, con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego, mientras que paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Marcos Daniel, de 19 años de edad.

Hombre asesinado a balazos en la vía pública

El sábado, a las 20:00 horas, se reportó otro ataque armado en la colonia Nuevo Cajeme, en el cruce de las calles Miguel Guerrero y José Moreno. En ese punto, un hombre fue atacado a balazos en la vía pública.

Tras el reporte ciudadano, elementos policíacos acudieron al lugar y encontraron a un masculino con heridas de bala en el cuerpo. Socorristas de Cruz Roja confirmaron su fallecimiento al no presentar signos vitales. La víctima era conocida en el sector con el apodo de “El Negrito”.

12 víctimas de ataques armados en 11 días del 2026

Con ambos homicidios sube a 12 el número de víctimas fatales en ataques armados en Cajeme, en los primeros 11 días de enero.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR