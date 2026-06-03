¿Quiénes son los Maestros Heridos de la CNTE en CDMX? Este es su Estado de Salud

La CNTE continúa sus movilizaciones en la CDMX. La del pasado 1 de junio ha sido una de las más intensas, debido a que durante sus protestas dos integrantes de la Coordinadora resultaron lesionados. Pero, ¿quiénes son y cuál es su estado de salud?

En su intento por llegar al Zócalo capitalino, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) trataron de derribar las vallas que protegen el primer cuadro de la ciudad.

Esto provocó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los contuvieran.

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Durante estos hechos, dos maestros resultaron heridos en inmediaciones de la avenida 20 de Noviembre, una de las entradas principales al Zócalo de la CDMX.

Luego de lo ocurrido en la marcha de los docentes, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), informó que las personas lesionadas son integrantes de dicha organización.

“Resultado de estas acciones nuestros compañeros guerrerenses resultaron gravemente heridos”, indicaron.

¿Quiénes son los maestros de la CNTE lesionados en marcha en CDMX?

Al denunciar estos hechos, los integrantes de la CNTE indicaron que los compañeros reciben atención médica y fueron identificados como:

Proceso Columbo González González : Originario de la región de la Montaña (Xalpatláhuac) y supervisor escolar de primarias en Metlatónoc. Se reporta que perdió un ojo tras ser herido presuntamente por una bala de goma



Octavio Romero Jerónimo: Originario de Chilpancingo y director de la escuela primaria 30 de Abril. Sufrió una perforación en la mejilla izquierda durante las movilizaciones

Ambos docentes se encuentran en observación médica en espera de su recuperación total.

¿Hay avances en negociaciones con autoridades?

Hoy se llevó a cabo otra jornada de protestas de la CNTE en CDMX. Los integrantes del magisterio protestaron frente a las instalaciones de la SEP en la avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez.

Durante la movilización, un grupo de manifestantes golpeó la puerta del edificio, después irrumpieron en la sede.

Luego de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que paramédicos del ERUM atendieron a dos policías que se encontraban al interior de las instalaciones de la SEP, por desmayo y lesiones menores; ambos fueron trasladados a un hospital.

La CNTE realizó los siguientes bloqueos en la CDMX:

Plantón en 5 de Mayo y 20 de Noviembre en Centro Histórico

Oficinas del ISSSTE en Buenavista

Avenida Bucareli, frente a Gobernación

Posteriormente, una comitiva de líderes de la CNTE ingresó a la dependencia, donde se reunieron con autoridades federales por más de dos horas. Habrá una nueva reunión donde se analizaran otros puntos de sus demandas esta misma tarde. Aún no hay acuerdos.

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EPP