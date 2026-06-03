¿Quiénes son los Maestros Heridos de la CNTE en CDMX? Este es su Estado de Salud

La CNTE continua con manifestaciones en la CDMX, en una de ellas docentes resultaron heridos. ¿Quiénes son y cuál es su estado de salud?

Protesta maestros de la CNTE en CDMX 2026Foto: N+

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CNTE en CDMX: Dos maestros heridos en enfrentamientos. Proceso Columbo y Octavio Romero están en observación médica. ¿Qué sigue en las negociaciones con las autoridades?

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