Joven Desaparecida en Cajeme: Fiscalía Investiga Vinculo Afectivo con Presunto Delincuente

Luego de la desaparición de Nancy Jasmín Gil López, de 28 años de edad, al parecer tras haber sido privada de su libertad, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen abiertas las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado sábado 10 de enero en el municipio de Cajeme.

De acuerdo con la información disponible, una de las principales líneas de investigación está relacionada con el vínculo afectivo que la joven mantenía con un hombre identificado como José Manuel “N”, alias “El Chivo Rivotril”, presunto integrante de una célula delictiva que opera en la región.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene activa una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información que permita dar con el paradero de dicho individuo, quien es buscado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, además de otro ilícito que no fue revelado por las autoridades. Este vínculo sentimental forma parte de las indagatorias que se siguen tras la desaparición de la joven.

Emiten ficha de busqueda para localizar a Nancy Jasmín Gil López

Asimismo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha para la localización de Nancy Jasmín y solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Para ello, se encuentran disponibles los números de emergencias 9-1-1, el 089 de denuncia anónima y el teléfono 6622 29 73 69, correspondiente directamente a la Comisión.

Historia relacionada: Buscan a Nancy Jasmin, Presuntamente Fue Privada de la Libertad en Cajeme, Sonora

Como señas particulares, Nancy Jasmín, de 28 años de edad, presenta varios tatuajes: una flor en el pecho, una cruz en el antebrazo izquierdo y, en el brazo derecho, el nombre de José Manuel. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con información que contribuya a su pronta localización.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR