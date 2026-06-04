Cierre de Estaciones de Línea 2 del Metro de CDMX se Amplía Más Días

La apertura normal en ambos sentidos de la Línea Azul del Metro de la Ciudad de México, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, será hasta la mañana del domingo 7 de junio

MetroRuvalcaba prometió que el domingo 7 de junio, a las 7:00 horas, la Línea 2 operará de manera normal, sin ninguna estación cerrada. Foto: Cuartoscuro.

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La Línea 2 del Metro CDMX seguirá cerrada en algunas estaciones hasta el 6 de junio. Conoce los detalles de los cierres y las alternativas de transporte disponibles.

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