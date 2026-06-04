Cierre de Estaciones de Línea 2 del Metro de CDMX se Amplía Más Días

El cierre en algunas estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, que inició el pasado 29 de mayo, se extenderá hasta el sábado 6 de junio, informó Adrián Ruvalcaba, director general del Sistema de Transporte Colectivo.

La apertura normal en ambos sentidos de la Línea Azul, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, se tenía prevista para este jueves 4 de junio.

Sin embargo, Ruvalcaba informó a última hora del miércoles 3 de junio que el "servicio especial" se ampliará un par de días más.

Informo a las y los usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX que, en coordinación con la @SOBSECDMX, el servicio especial se mantendrá los días 4, 5 y 6 de junio para permitir la conclusión de los trabajos de rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y las labores de… pic.twitter.com/Hu9sZo0xSn — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 4, 2026

La suspensión entre las estaciones Xola y Pino Suárez, además de la del Zócalo, seguirá los días 4, 5 y 6 de junio.

"A las personas usuarias de la Línea 2: el servicio especial continuará los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio. La operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos", se indicó.

Estas medidas se implementan para facilitar los trabajos finales que realiza la @SOBSECDMX en la Calzada de Tlalpan y mantenimiento en línea 2.

Ruvalcaba prometió que el domingo 7 de junio, a las 7:00 horas, la Línea 2 operará de manera normal, sin ninguna estación cerrada, en ambos sentidos.

¿Qué estaciones están cerradas hoy 4 de junio?

Desde el viernes 29 de mayo, el Metro de la CDMX ha registrado cierres en estaciones de la Línea 2. Esta situación seguirá hasta el fin de semana.

De acuerdo con la información oficial, la Línea 2 funciona este jueves 4 de junio en dos tramos independientes: de Tasqueña a Xola con servicio normal en ambos sentidos, al igual que de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

#AvisoMetro



A las personas usuarias de la Línea 2: el servicio especial continuará los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio.



La operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Unidades de la @RTP_CiudadDeMex brindarán servicio gratuito… pic.twitter.com/rKnq6PM3ke — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Las estaciones que permanecen cerradas hoy son:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Portales

Nativitas

Zócalo/Tenochtitlan

Esta situación se prolongará en la Línea Azul durante el 5 y 6 de junio.

Para facilitar la movilidad de los usuarios entre las estaciones afectadas, se programó apoyo gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.

¿Por qué hay cierres en estaciones?

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX detallaron que los cierres son debido a los trabajos para la transformación de la Calzada de Tlalpan.

Detallaron que se concluirán trabajos pendientes como: iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado, así como el mantenimiento general de la Línea 2.

Estas obras se aceleraron debido a las mejoras en el servicio por el Mundial 2026 que se inaugurará en la capital del país el 11 de junio con el partido de México contra Sudáfrica.

ASJ