Cierre de Estaciones en Línea 2 del Metro de CDMX se Amplía Unos Días Más

La apertura normal en ambos sentidos de la Línea Azul del Metro de la Ciudad de México, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, será hasta la mañana del domingo 7 de junio

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