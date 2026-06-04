Cierre de Estaciones en Línea 2 del Metro de CDMX se Amplía Unos Días Más

El cierre en algunas estaciones de la Línea 2 del Metro que se mantiene desde el pasado 29 de mayo se extenderá hasta el sábado 6 de junio, informó Adrián Ruvalcaba, director general del Sistema de Transporte Colectivo.

La apertura normal en ambos sentidos de la Línea Azul, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, se tenía prevista para este jueves 4 de junio.

Sin embargo, Ruvalcaba informó a última hora del miércoles 3 de junio que el "servicio especial" se ampliará un par de días más.

El funcionario prometió que el domingo 7 de junio, a las 7:00 horas, la Línea 2 operará de manera normal, sin ninguna estación cerrada.