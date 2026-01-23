Las 10 Carreras de Alta Demanda de la UNAM 2026: ¿Cuántos Aspirantes Aplican y Entran?
Pamela Paz N+
¿Vas a hacer tu registro al examen de la UNAM 2026? Conoce cuáles son las carreras con mayor demanda para que elijas bien qué licenciatura estudiar
Inició el registro de la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer el examen de admisión, y para que tengas toda la información posible a la hora de elegir qué licenciatura estudiar, acá en N+ te decimos cuáles son las carreras más demandadas de la UNAM, cuántos aspirantes tienen y cuántos entran en 2026.
Este viernes 23 de enero comenzó el registro de la UNAM para el examen de ingreso al nivel licenciatura 2026-2027, y en una nota previa te dejamos el link para que puedas hacer tu inscripción en línea antes del 3 de febrero que es la fecha límite.
Carreras con mayor demanda de la UNAM 2026
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección General de Administración General (DGAE), las carreras de alta demanda en 2025 fueron Médico Cirujano, Derecho, Administración, Contaduría y Arquitectura.
Es importante tomar en cuenta que el Top 5 de las licenciaturas más solicitadas suele variar año con año, ya que en 2024 las que tuvieron mayor número de aspirantes fueron Medicina, Derecho, Psicología, Arquitectura y Cirujano Dentista.
De esta manera, las carreras de Médico Cirujano, Derecho y Arquitectura repitieron en el Top 5 de licenciaturas con mayor demanda, por lo cual pueden considerarse como las más solicitadas sin importar el año.
¿Cuántos entran a las carreras más demandadas de la UNAM?
La DGAE también dio a conocer cuántos lugares abiertos tendrán en 2026 para las carreras que ofrece para que los interesados sepan qué licenciatura les conviene elegir en el registro de la UNAM de este año. Estas son las que mayor demanda tienen:
1. Médico Cirujano en Facultad de Medicina de CU
- Aspirantes en 2025: 16507
- Lugares abiertos en 2025: 176
- ¿Cuántos entran a Medicina en 2026? 176
2. Derecho en la Facultad de Derecho de CU
- Aspirantes en 2025: 7184
- Lugares abiertos en 2025: 556
- ¿Cuántos entran en 2026? 586
3. Administración en Facultad de Contaduria y Administracion de CU
- Aspirantes en 2025: 6848
- Lugares abiertos en 2025: 390
- ¿Cuántos entran en 2026? 390
4. Médico Cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala
- Aspirantes en 2025: 6050
- Lugares abiertos en 2025: 100
- ¿Cuántos entran en 2026? 100
5. Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración de CU
- Aspirantes en 2025: 5760
- Lugares abiertos en 2025: 580
- ¿Cuántos entran en 2026? 580
6. Arquitectura en Facultad de Arquitectura de CU
- Aspirantes en 2025: 5571
- Lugares abiertos en 2025: 250
- ¿Cuántos entran en 2026? 250
7. Psicología en la Facultad de Psicología de CU
- Aspirantes en 2025: 4603
- Lugares abiertos en 2025: 80
- ¿Cuántos entran a Psicología en 2026? 80
8. Medicina en Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
- Aspirantes en 2025: 4481
- Lugares abiertos en 2025: 50
- ¿Cuántos entran en 2026? 50
9. Medicina Veterinaria y Zootecnista en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de CU
- Aspirantes en 2025: 4198
- Lugares abiertos en 2025: 85
- ¿Cuántos lugares hay en 2026? 85
10. Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón
- Aspirantes en 2025: 3662
- Lugares abiertos en 2025: 249
- ¿Cuántos lugares hay en 2026? 249
Si desea consultar cuántos aspirantes tuvo, cuántos lugares ofertó y cuántos estudiantes entran a la carrera que te interesa y que no se encuentra en el listado anterior, te dejamos el link de la DGAE para que lo consultes Oferta de Lugares Licenciatura 2026, Sistema Escolarizado.
