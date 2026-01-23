Examen de Admisión UNAM 2026 Será En Línea con Inteligencia Artificial

Por primera vez en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el examen de admisión 2026 al sistema escolarizado de nivel superior será en línea y con vigilancia de inteligencia artificial (IA).

Ante este panorama del examen UNAM 2026, en N+ te decimos los requisitos y todo lo que necesitan saber los aspirantes que buscan un resultado positivo el 17 de julio.

Video relacionado: Anna Sofía Pérez Logra Puntaje Perfecto en Examen de Admisión a Medicina en la UNAM

Inicia registro para examen de admisión de la UNAM 2026

La convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027 ya comenzó y se debe tomar en cuenta que la prueba se aplicará del 23 de mayo al 10 de junio, además de que los resultados se darán a conocer el 17 de julio.

Requisitos para examen de admisión a la UNAM 2026 en línea y con IA

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM dio a conocer que el examen de admisión del 2026 será en línea del 23 de mayo al 10 de junio; esto es lo que se debe evitar:

Evitar suplantación de identidad.

Desviar la mirada de la computadora en varias ocasiones.

Interactuar con personas fuera de cámara.

Leer en voz alta las preguntas.

Usar dispositivos.

Tener el rostro cubierto o bloquear la visión de la cámara.

Intentar grabar o sustraer el contenido del examen.

Aplicarán simulador de examen de ingreso a la UNAM 2026

Antes del examen de ingreso a la UNAM 2026 se aplicará un simulador, el cual ayudará a revisar que la computadora de cada aspirante tenga las siguientes condiciones:

Condiciones del espacio de aplicación

Conexión a internet adecuada

La prueba de simulación se aplicará entre el 18 de mayo y el 22 de mayo.

Computadora de aspirantes de la UNAM 2026 deben cumplir estos requisitos

Los aspirantes a la UNAM que realizarán el examen de admisión deben tener en cuenta que su computadora necesita lo siguiente:

Sistema operativo Windows 10 u 11 o Mac OS 10, 15

Cámara y micrófono integrados o externos

Mínimo de 2 GB de memoria RAM

200 MB de almacenamiento libre

Conexión a internet mínima de 2 Mbps

¿Cuánto durará el examen de admisión de la UNAM en línea?

Lo que se sabe del examen de admisión UNAM 2026 es que consta de 120 preguntas y tendrá una duración de 3 horas; debido a que su aplicación será en línea, tendrá un sistema de vigilancia con inteligencia artificial, además de que será monitoreado por humanos.

¿Cuándo se conocerán los resultados del examen de admisión UNAM 2026?

Los resultados del examen de admisión de la UNAM 2026 se anunciarán el 17 de julio de 2026.

Link de convocatoria y cómo hacer el registro UNAM 2026 en línea

Para que no pierdas tiempo buscando, acá te dejamos la convocatoria de licenciatura UNAM 2026. De igual forma, acá te dejamos los pasos para hacer tu inscripción al examen en línea de forma correcta:

Entra a la página www.dgae.unam.mx.

Busca la convocatoria Licenciatura UNAM 2026-2027/1.

Consultar los pasos para hacer el registro en línea.

Crear una cuenta por cada uno de los aspirantes con los requisitos que se indican.

Descargar la ficha de depósito del examen y hacer el pago en tiempo y forma.

Una vez confirmado el pago, deben continuar con las siguientes etapas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI